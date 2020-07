Georgina Rodriguez pigiama party con i figli per lo scudetto della Juventus (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Dopo la vittoria del nono scudetto consecutivo della Juventus, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha deciso di organizzare un pigiama party con i figli.

"L'unione fa la forza e oggi siamo campioni. Non so che parola inventare per descrivere la tua dedizione, ciò che tu sei, ciò che ci ispiri superando te stesso... Il migliore dell'universo. Continua così 24 ore al giorno, per 365 giorni, anno dopo anno, ne vale sempre la pena. Non potremmo essere più orgogliosi di te Cristiano. E noi festeggiamo così, con un pigiama party"

Lo scatto, in poche ore, ha toccato quasi i 3 milioni di like. L'asso portoghese, sul proprio account Instagram, nelle scorse ore, ha voluto dedicare questo trofeo a tutti i tifosi che stanno lottando contro il Coronavirus: "Ecco fatto! Campioni d’Italia... Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti! #stron9er #finoallafine"