Giorgio Manetti: "Gemma Galgani e Sirius? Sono scettico su questa storia"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Giorgio Manetti non crede alla storia tra Sirius e Gemma Galgani di Uomini e Donne

Intervistato, nelle scorse ore, da 'Ilgiornale.it', Giorgio Manetti, ancora una volta, ribadisce la propria incredulità per la frequentazione, nata negli studi di 'Uomini e Donne', tra Gemma Galgani e Sirius. Ecco le parole dell'ex cavaliere del trono over del programma di Maria De Filippi:

"Gemma è una donna non dico complicata, ma che ha sicuramente tante sfaccettature, per questo sono scettico su questa storia. Lo dico perché penso di conoscerla un pochino meglio della massa. E’ una donna che ha bisogno di certe cose da un uomo e non dico che Sirius o chi c’è stato prima di lui non le abbiano, però lei ha bisogno di un uomo con tanta personalità, per questo credo che dovrebbe innamorarsi di una persona più adulta. Con questo non voglio dire che Sirius non lo sia, ma alla fine ha pur sempre 26 anni e in questo rapporto non lo vedo. Lei non è una donna che fa la 'storiella' così tanto per fare, perché non ha tempo da perdere. Sa benissimo cosa fa e cosa le piace. Io che con lei ho vissuto otto mesi, periodo in cui abbiamo parlato di tante cose ho per questo dei dubbi. E’ una donna adulta non una ragazzina anche se ha questa immagine in cui vuol far vedere che crede ancora nell'amore. Per carità l'amore è importante, ma non si cerca dopo tanti anni ancora in tv".

L'ex Gabbiano debutterà, nelle prossime settimane, come attore in un cortometraggio recitato tutto in americano. Poi, si godrà qualche giorno di vacanza in Puglia per lavoro.