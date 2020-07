Uomini e donne, Alessandro Graziani, ecco chi è la sua nuova fidanzata

Vi ricordate di Alessandro Graziani, il corteggiatore di Giovanna Abate, che però a lui preferì Sammy Hassan (ma tra i due è già finita)? Bene, il pallavolista sembra aver già messo alle spalle la tronista di Uomini e donne. Infatti si è fidanzato. La fortunata risponde al nome di Letizia Paternoster, pistard e ciclista classe 1999, originaria del Trentino Alto Adige.

Ad annunciare la novità è stata proprio la nuova coppia, pubblicando su Instagram fotografie e video. E pensare che soltanto pochi giorni si era espresso così sul ritorno da single di Giovanna e sulla possibilità di 'approfittarne':

Non sto aspettando che facciano luce sulla loro vita privata per farmi di nuovo avanti con Giovanna, che sia chiaro. Da un paio di giorni, però, sono tentato di scriverle un messaggio, per sapere come sta e darle conforto. So che sembrerebbe strano, ma sono fatto così. L’ho già fatto con Serena (Enardu, Ndr) quando stava vivendo un momento difficile e lo farei anche per lei. Mi sono affezionato a Giovanna e non sono una macchina che quando non ottiene ciò che vuole ti cancella dalla sua vita. Ci siamo legati ed è qualcosa che resta. Alla fine però ho preferito mangiarmi le mani ed evitare di fare qualcosa che potesse essere letto male. Se Giovanna dovesse volere un’amicizia sa che la porta è aperta.