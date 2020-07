Temptation Island 7, Lorenzo Amoruso contro Anna Boschetti: "E' una iena" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Tutte le anticipazioni sulla quinta puntata di Temtpation Island 7

Domani, martedì 28 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la penultima puntata della settima stagione di 'Temptation Island'. Sul profilo Instagram della trasmissione, sono stati rilasciati due video che anticipano i risvolti del viaggio dei sentimenti di due tra le coppie più seguite. Nella prima clip, Lorenzo Amoruso difende, a spada tratta, Andrea Battistelli, invitandolo ad aprire bene gli occhi di fronte alla strategia della fidanzata, Anna Boschetti, che vuole farlo ingelosire per strappargli una promessa di matrimonio e di famiglia con l'arrivo della cicogna. L'ex calciatore non ci sta e sbotta senza mezzi termini:

"Adesso vuole metterti contro pure la famiglia? Stiamo scherzando? Parla contro tuo padre e la tua famiglia? Ma è una iena... Dove cazzo sta l’amore? Questo è amore?"

Nel secondo filmato, invece, Manila Nazzaro osserva, per la prima volta, il comportamento del fidanzato all'interno del villaggio. Quale sarà la sua reazione?!