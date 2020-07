Tommaso Zorzi litiga con la fidanzata di Francesco Monte

Di Marcello Filograsso lunedì 27 luglio 2020

Oggetto del contendere tra l'influencer e Isabella De Candia è "Siamo già domani", il brano estivo inciso dall'ex tronista

Ad animare una tranquilla domenica di fine luglio ci ha pensato la polemica nata tra Tommaso Zorzi, influencer milanese celebre per Riccanza e Pechino Express, e Isabella De Candia, nota per essere la fidanzata di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne.

In particolare, Monte ha da pochi giorni rilasciato il singolo Siamo già domani, che Zorzi ha con queste parole criticato a un commento su Trash Italiano:



"Noi sotto shock".

Parole che non sono affatto piaciute alla ragazza dell'ex tronista, che così replicato:



"Normalmente la gente che non si stima o ammira dovrebbe non attirare interesse o attenzione, invece ti vedo sempre sul pezzo".

Ovviamente Zorzi ha controribattuto alle accuse della De Candia, ricordando che Monte avrebbe fatto delle dichiarazioni omofobe quando ha partecipato al Grande Fratello Vip 3 ("mi sono sentito toccato da vicino e ho voluto replicare"), aggiungendo che trattandosi di un personaggio pubblico la critica è abbastanza ovvia.

Il finale è al vetriolo:



"Per favore cara mia, torna a fare la fidanzata di Monte e non rompere i c...."

Foto: account Instagram Tommaso Zorzi