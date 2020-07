Temptation Island, Katia Fanelli: "E' un'edizione moscia, menomale che c'è Antonella Elia... GF Vip? Ci correrei!"

Katia Fanelli è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5, prodotto da Maria De Filippi, che, nel corso della prossima settimana, terminerà con un doppio appuntamento.

La 26enne riminese, ex fidanzata di Vittorio Collina, con cui prese parte a Temptation Island, diventata nota anche grazie al tormentone "fotonico", è stata intervistata da Giada Di Miceli, conduttrice di Non succederà più, programma di Radio Radio.

Oltre a ricordare la sua esperienza nell'Is Morus Relais, Katia ha anche parlato dell'edizione in onda quest'anno e di alcuni gossip che la riguardano.

Parlando dell'edizione 2020, Katia Fanelli l'ha definita "moscia", salvando soltanto Antonella Elia:

Katia, quindi, ha parlato del suo ex Vittorio e anche della tentatrice Vanessa Cinelli con cui Vittorio avviò una frequentazione dopo il programma. Secondo Katia, Vittorio e Vanessa non sono mai stati davvero insieme:

Non lo so se erano fidanzati, secondo me erano solo amici perché lei non l'ha mai voluto. Solo lui, ci stava credendo. Lei è stata brava a fare il suo ruolo di tentatrice e l'ha usato per visibilità fin quando le ha fatto comodo. Vittorio è un po' ingenuo, ci crede. Vittorio, non l'ho più sentito. Lo conosco e quando mette una croce, non torna più indietro. Io, ad oggi, non tornerei indietro, sto bene così. Io speravo di tornare con lui ma non è andata così.