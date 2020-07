Gerry Scotti con le stampelle e la gamba ingessata a Tu si que vales (video)

Il video di Belen Rodriguez con Gerry Scotti con le stampelle e la gamba ingessata dietro le quinte di Tu si que vales ha fatto il giro del web

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez, sul proprio account Instagram, ha ripreso un dietro le quinte delle registrazioni della nuova stagione di 'Tu si que vales', in autunno, in prima serata, al sabato sera, su Canale 5. Non è sfuggito al popolo del web alcuni frammenti di Gerry Scotti (uno dei giudici del programma assieme ai confermatissimi Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari) con le stampelle e la gamba ingessata dietro le quinte della trasmissione.

L'istrionico conduttore ha scherzato con la padrona di casa del talent show Mediaset:

Belen: "Gerry fai un saluto..."

Scotti: "A chi... a chi... A tutti... ciao ed in gamba, eh..."

Il dubbio sorge: esigenze di scena o il presentatore è stato vittima di un incidente che l'ha costretto ad uno stop forzato e ad utilizzare appositi strumenti per camminare?!

Durante le prove, la showgirl argentina ha filmato anche Sabrina Ferilli (a capo della giuria popolare) durante una pausa con ai piedi delle comode calzature. Ed, i due compagni d'avventura Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara intenti a ripassare il copione della puntata.