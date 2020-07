Temptation Island, Karina Cascella contro Antonella Elia e Pietro Delle Piane: "Messi d'accordo" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 luglio 2020

Karina Cascella commenta le storie della quarta puntata di Temptation Island

Karina Cascella, ieri sera, ha commentato, sul proprio account Instagram, come tanti telespettatori italiani, la quarta puntata di 'Temptation Island', dando dei giudizi piuttosto ficcanti sulle coppie che, in questi giorni, stanno proseguendo il viaggio nei sentimenti. L'ex opinionista di 'Uomini e Donne' ha dei dubbi sull'autenticità di Antonella Elia - Pietro Delle Piane:

"Vi dirò una cosa, sono molto navigati dal punto di vista televisivo quindi c’è anche, secondo me, una possibilità che si siano messi d’accordo"

Bocciata, senza possibilità di appello, anche Anna Boschetti, che durante i 21 giorni di isolamento dal fidanzato, Andrea Battistelli, ha adottato una vera e propria strategia per farsi sposare e mettere su famiglia:

"Lei è aberrante, io non ho parole. Spero che quando esca veda queste storie e si renda conto un pochino. Riguardo lui: ti prego, scappa!"

Karina, infine, ha osservato attentamente le gesta di Annamaria Laino che, ieri sera, ha chiesto un falò di confronto anticipato ad Antonio Martello per via dell'avvicinamento pericoloso con una tentatrice:

"Secondo me se lo riprende perché è troppo innamorata e lui è uno scugnizzo. Antonio mi sta simpatico nonostante faccia un po’ di qua e un po’ di la, ha un non so che da napoletano che mi sta troppo simpatico".