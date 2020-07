Me contro te si sono lasciati? La smentita (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 24 luglio 2020

Luì e Sofì con un Instagram stories negano la rottura.

Luigi Calcagna e Sofia Scalia in arte Luì e Sofì (i Me contro te) sono la coppia più in voga del momento tra i giovanissimi. I loro video su YouTube vantano milioni di visualizzazioni e, di fatto, si sono affermati lungo gli ultimi anni come i fenomeni del web più amati dai 0 ai 99 anni. Coppia non solo nel lavoro, ma anche nella vita, tanto che negli ultimi giorni era sorto un vociferare di rottura tra i due.

Raramente i due sono stati soggetti ad essere coinvolti nel gossip, dato che loro stessi non si sbilanciano mai troppo nel parlare della vita privata. Motivo per cui i fan si sono allarmati vista la voce sparsa ed il loro profilo Instagram è stato subissato di domande per avere spiegazioni.

Chiarimento che nella mattinata di oggi è arrivato con un breve video pubblicato nelle Instagram stories. Luì e Sofì compaiono insieme e con un sorriso stampato smentiscono ufficialmente quella che a questo punto si può ritenere una semplice boutade:



Buongiorno! Ci avete detto che circola in giro una voce che ci siamo lasciati. La risposta è: no, non ci siamo lasciati.