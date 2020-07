Temptation Island 7, Annamaria Laino e Antonio Martello non usciranno assieme... per Ida Platano

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 luglio 2020

Le previsioni di Ida Platano sulle nuove coppie di Temptation Island

Ida Platano, ex protagonista di 'Temptation Island' assieme all'allora fidanzato Riccardo Guarnieri, ha commentato, sulle pagine di 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimane, le coppie della settima stagione del docureality di Canale 5:

"Sto seguendo anche questa edizione di Temptation Island con grande emozione. È un programma che aiuta moltissimo chi decide di partecipare a capire i propri sentimenti

L'ex dama del trono over di 'Uomini e Donne' ha fatto le previsioni su chi potrebbe uscire assieme (e chi no) dal programma una volta terminato il viaggio dei sentimenti:

"Ero certa che la coppia formata da Ciavy e Valeria non avesse un lieto fine e la vedo difficile che dopo il programma possano riavvicinarsi. La coppia che mi piace di più di questa edizione sono Antonella e Pietro, anche se ci sono delle cose che devono sistemare, sono convinta che alla fine escano insieme. Anche Lorenzo e Manila li trovo molto affiatati: ammiro lui come persona e secondo me farà di tutto per restare insieme alla sua fidanzata al contrario di Annamaria e Antonio, che per me non usciranno mano nella mano. Anna e Andrea resteranno insieme secondo me".

Avrà azzeccato?! Lo scopriremo la prossima settimana con le ultime due puntate e i 4 falò di confronto finali di 'Temptation Island'.