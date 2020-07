Uomini e Donne, Giovanna Abate: "Sammy Hassan? E' mancata la volontà di stare insieme"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 luglio 2020

La prima intervista di Giovanna Abate dopo la rottura con Sammy Hassan

Giovanna Abate, intervistata, per la prima volta, da 'Uomini e Donne Magazine', dopo la rottura con Sammy Hassan, si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe, raccontando finalmente cosa non ha funzionato nel loro rapporto dopo la scelta:

"È mancata la volontà di stare insieme: non ci abbiamo creduto nello stesso modo. Non posso parlare di qualcosa che non ha funzionato, perché non è accaduto nulla di sufficientemente rilevante per far sgonfiare una storia se solo uno ci avesse voluto provare davvero. lo sono uscita dal programma con la voglia di iniziare un rapporto serio, che per definizione all'inizio viene continuamente alimentato. Le discussioni di cui Sammy ha parlato non si possono definire tali. Le vere liti sono nate solo quando io chiedevo di vederci, perché non era possibile finire una storia con dei messaggi che inevitabilmente diventavano pesanti e rovinano la giornata di entrambi. Sembra voglia far passare me come quella poco leggera, ma è troppo comodo giocare sul fatto che all'interno del programma qualcuno me l'affibbiasse questa etichetta".

L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, al momento, non ha intenzione di ritornare sui propri passi, desiderosa, forse, di voltare pagina dopo la cocente delusione delle ultime settimane:

"lo ero pronta a innamorarmi e non mi serviva tanto per dire che questa persona mi era entrata dentro. Mi sono presa una cotta e non l’ho mai nascosto. A oggi penso che, sapendo di avere delle intenzioni così diverse dalle mie, Sammy avrebbe dovuto dirmi di no".

L'ex protagonista della trasmissione pomeridiana di Canale 5, adesso, ha voglia di trascorrere la prima estate da single con i propri affetti, la famiglia e gli/le amici/he più cari/e:

"Come ho già detto quando ho chiuso il mio percorso da corteggiatrice, più mi fanno male più mi alzo forte. Non voglio farmi scalfire da quello che mi capita. Non sono molto fortunata, ma la fortuna te la crei. Avevo immaginato un’estate in due e affrontarla da sola sarà complicato. Mi tengo strette le persone di sempre e vivo alla giornata"