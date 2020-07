Temptation Island 7 anticipazioni, falò di confronto immediato per Annamaria Laino e Antonio Martello? (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Nuove anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island 7 in onda stasera 23 luglio 2020

E' tutto pronto per la quarta imperdibile puntata di 'Temptation Island 7', in onda stasera, giovedì 23 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5 con Filippo Bisciglia. Un uragano sembra attraversare le vite di Annamaria Laino e Antonio Martello. Alcune immagini del fidanzato spingono la donna a chiedere un falò di confronto immediato. Il rider napoletano accetterà la proposta?!

Annamaria Laino ed Antonio Martello, Temptation Island 2020, chi sono?

Annamaria, 43 anni, e Antonio, 33 anni, vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda; lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery.

Annamaria, nonostante l’amore che prova per Antonio e l’affetto per la figlia di lui, ha forti dubbi sul loro futuro insieme, complici alcune “marachelle” che appartengono al passato di Antonio. Per lei Temptation Island è l’occasione per scoprire se vale la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida al 100%. Antonio, invece, non ha dubbi: «Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole».