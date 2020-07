Francesca Brambilla conferma flirt con Alessandro Zarino: "L'amore è arrivato così, per caso"

Di Massimo Galanto giovedì 23 luglio 2020

La Bona Sorte di Avanti un altro è in love con l'ex tronista di Uomini e donne e tentatore di Temptation Island

"L'amore è arrivato così, per caso. Un colpo di fulmine". Ad affermarlo è Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro, il gameshow di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Il fortunato è Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island.

La conferma ufficiale del flirt in corso arriva dopo giorni di indiscrezioni e di indizi più o meno evidenti. La neo coppia era stata avvistata a Monopoli, in provincia di Bari, con tanto di foto pubblicate successivamente anche sui soscial. Una conferma, quella della loro frequentazione, che arriva dopo giorni di pettegolezzi e indiscrezioni circolati in Rete.

Alessandro è reduce da una storia d'amore (o quasi) vissuta davanti alle telecamere: Veronica Burchielli, dopo avergli rifilato un "no" durante la scelta finale di Uomini e donne, era salita sul trono e si era accorta di provare ancora qualcosa per lui. La tronista aveva però deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi per conoscere Zarino fuori dagli studi. La frequentazione però si è rivelata un fuoco di paglia.

Per la cronaca, la Brambilla potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre.