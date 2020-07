Eros Ramazzotti, Veronica Montali è la nuova fidanzata?

Di Marco Salaris giovedì 23 luglio 2020

Il cantante pronto ad una nuova relazione dopo il matrimonio con Marica Pellegrinelli?

Per Eros Ramazzotti potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina della vita sentimentale. Chiuso il capitolo Marica Pellegrinelli, il cantante potrebbe aver puntato gli occhi su di una donna che abbiamo già avuto modo di vedere nella scuola di Amici: si tratta di Veronica Montali, partecipante al talent di Canale 5 nel 2004 e ora imprenditrice nell'ambito della ristorazione.

Ramazzotti e la Montali on si sono conosciuti recentemente, i due infatti hanno avuto modo di stringersi la mano ben 15 anni fa. Da poco tempo hanno ripreso a frequentarsi, sarà per questo che sta rumoreggiando un imminente flirt proprio con la 36enne, ma non c'è stata nessuna conferma finora.

Raggiunta dal settimanale DiPiù Tv, Veronica Montali ha confermato che l'intesa con il cantante esiste realmente: "Ci troviamo bene insieme, parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri problemi. Abbiamo un vissuto che ci accomuna perché tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli" ma non vuole sbilanciarsi troppo su un'ipotetica storia d'amore:



La scorsa settimana è venuto a trovarmi a Loano e abbiamo passato una bellissima giornata. La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà.

Veronica è già madre di due figlie: Sofia e Aurora, rispettivamente di 10 e 5 anni, mentre Eros come ben sappiamo ha 3 figli: Aurora Ramazzotti, celebre influencer e inviata di Ogni Mattina (nata dalla storia con Michelle Hunziker), Raffaella Maria e Gabrio Tullio di 8 e 4 anni avuti dall'ultimo matrimonio con la Pellegrinelli.

Che piega prenderà la frequentazione di Veronica e di Eros? "Se son rose fioriranno" dice lei.