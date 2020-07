Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, foto con Alfonso Signorini: "Il nostro Cupido"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

Le foto di Alfonso Signorini con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nelle scorse ore, hanno deciso di abbandonare le assolate spiagge della Sicilia e la caotica Milano, per trascorrere qualche giorno in montagna e respirare un po' di aria pura. La coppia di innamorati, in queste ore, ha riabbracciato il loro 'Cupido', ovvero Alfonso Signorini, che li ha fortemente voluti come concorrenti alla scorsa edizione del 'Grande Fratello Vip'.

Il direttore di 'Chi', artefice del loro amore, ha voluto immortalare la speciale reunion con una serie di scatti e video davvero esilaranti:

I fan dell'influencer siciliana e del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono letteralmente impazziti e hanno inondato i profili social di like, commenti e visualizzazioni.

Ecco le dichiarazioni del giornalista, di qualche mese fa, durante una diretta Instagram sull'account di 'Chi':

"Ci credo perché è un amore vero, è un amore autentico. Non sono persone che hanno sfruttato questa situazione, per niente. Non so quanto potrà durare, perché sono due mondi talmente lontani, talmente diversi. E, poi, mi chiedo come faranno, perché lui adesso uscirà, come farà a vedere Clizia? Lei adesso è in Sicilia dai suoi. Devo dire che mi piacciono molto. Clizia è uscita per la cretinata che ha detto, ma sono due persone autentiche che mi piacciono molto, soprattutto Paolo, è una persona autentica, ha la sua verità!"