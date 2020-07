Tara Gabrieletto, c'è già un altro uomo nella sua vita dopo la rottura con Cristian Galella? (VIDEO)

Di Massimo Galanto mercoledì 22 luglio 2020

Ecco il video che ha fatto scatenare i gossip...

Dopo le indiscrezioni, la conferma ufficiale. E ora arriva un video che potrebbe aggiungere un altro tassello al puzzle. La separazione di Tara Gabrieletto e Cristian Galella è ormai cosa certa, con l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha fatto sapere di essere "finalmente tornata la Tara di sempre che aveva perso la sua strada". La novità delle ultime ore è l'ipotesi, per ora non confermata né smentita, che Tara stia già frequentando un altro uomo.

A suggerirlo sono le immagini che stanno facendo il giro dei social, nelle quali Tara è immortalata all'interno di un ristorante giapponese a Vicenza. Insieme a lei c'è un uomo (un amico? una nuova fiamma? un parente?) la cui identità è al momento misteriosa.

Il video che vi proponiamo qui sotto non mette in evidenza nessun atteggiamento particolarmente intimo tra i due, ma è chiaro che in questa fase anche una semplice uscita al ristorante rischi di alimentare voci e gossip.

Ricordiamo che Tara e Cristian, che si sono conosciuti a Uomini e donne e che insieme hanno preso parte a Temptation Island, sono stati sposati per 4 anni.