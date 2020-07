Giorgio Manetti contro Sirius: "Meglio che torni a fare il marinaio"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

Giorgio Manetti ancora contro Nicola Vivarelli, ultimo giovane corteggiatore di Gemma Galgani

Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' e storico fidanzato di Gemma Galgani, ospite di Francesco Fredella sulle frequenze di Rtl 102.5 ha commentato, per la prima volta, le voci di possibile crisi tra la dama torinese e Sirius :

Manetti: "Tutto questo era prevedibile... Suppongo che questo giovane fosse alla ricerca di pubblicità, era una cosa improponibile"

L'imprenditore fiorentino, in questi mesi, non ha mai creduto nelle buona fede (e soprattutto reale interesse) del giovane corteggiatore nei confronti di Gemma:

Manetti: "In TV quando si parla d’amore non si dovrebbe giocare... Un consiglio a Nicola Vivarelli? Meglio che torni a fare il marinaio! [...] Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco. Gemma troverà mai l'amore? Fatti una domanda, dai una risposta: mi verrebbe da dire...".

Giorgio, nel corso dell'intervista, ha parlato anche del film che lo vedrà protagonista, in qualità di attore, e che uscirà, salvo cambiamenti dell'ultima ora, a fine agosto. L'aitante cavaliere reciterà in lingua inglese:

"Siamo agli ultimi ritocchi, stiamo girando le ultime scene ovviamente tutto in sicurezza. In settimana dunque facciamo gli ultimi ritocchi e poi ci sarà la fase di montaggio..."