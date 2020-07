Ignazio Moser risponde a Barbara Alberti su Instagram (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

Il video risposta di Ignazio Moser rivolto a Barbara Alberti

Barbara Alberti, presenza fissa, dello spazio dedicato alla cronaca rosa, di 'Ogni mattina', ieri, qualche giorno fa, ha commentato un fatto di gossip singolare che ha come protagonista la coppia Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. L'ex ciclista, in occasione del suo ventottesimo compleanno, ha espresso tre desideri (forse irrealizzabili) ovvero quello di acquistare una Lamborghini, un jet privato ed una casa ad Ibiza.

La scrittrice, durante il talk del programma di Tv8, ha commentato così la vicenda: "Lui è famoso per essere figlio di suo padre Francesco Moser, Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen... Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro...".

Poche ore fa, il gieffino, in Sicilia con la fidanzata ed il fratello di lei, Jeremias, ha risposto in maniera ironica ma pungente, alla Alberti, attraverso una serie di Instagram Stories:

Moser: "Abbiamo un messaggio per le signore che si occupavano un tempo delle rubriche a luci rosse. Nel 1983, per la precisione ("Nel 1983 scrive una rubrica su Penthouse chiamata 'Luci rosse'" riporta Wikipedia, ndb). Signora continui a divertirsi con quelle belle chat erotiche, non parli di me. Io sto benissimo, sono in vacanza alle Eolie e ci divertiamo un sacco. Quindi non mi serve né la barca, né lo yacht, non mi serve la villa a Ibiza o la Lamborghini. Sto benissimo così. E se non accetta l’umorismo signora... Comunque signora, ultima cosa. Anche perché sono al mare e mi sto divertendo. Se io non ho personalità perché sono figlio di mio padre, la Cechu non ha personalità perché è sorella di Belen. Ma lei che per avere personalità parla di noi, ma che personalità ha signora? Arrivederci"