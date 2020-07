Temptation Island, è finita tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. L'annuncio ufficiale

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

E' ufficialmente terminata la storia d'amore tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli nata dopo l'esperienza di Temptation Island

Con una Instagram Stories, sul proprio account ufficiale, Massimo Colantoni ha messo la parola fine alla storia d'amore, nata all'interno della scorsa edizione di 'Temptation Island', con la tentatrice Sonia Onelli. Ecco le parole dell'ex concorrente del docureality di Canale 5 affidate, nelle scorse ore ai social:

"È inutile nascondersi dietro un dito. Io e Sonia non stiamo più insieme. Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni. A volte il coinvolgimento ed i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano. Ho messo tutto me stesso in questa relazione, ma nonostante sia finita, non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi. Sono vero e trasparente, ci tenevo a dirvelo, a voi che mi seguite e supportate ogni giorno. Ci tengo a dirvi che sto bene e che sono felice".

Che l'ex fidanzato di Ilaria Teolis abbia deciso di voltare definitivamente pagina e pensare ad investire del tempo su se stesso prima di un nuovo amore? O secondo voi, ci sono tutti i presupposti per un ritorno di fiamma durante questa rovente estate?! Da notare che Massimo, su Instagram, non ha eliminato gli scatti assieme all'ex fidanzata. Ricordi o la fiamma della passione non si è ancora spenta?! Le vie del gossip sono infinite... mai come in questo caso... chi vivrà vedrà!