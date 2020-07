Belen Rodriguez tra le braccia di Gianmaria Antinolfi (foto)

Di Marcello Filograsso mercoledì 22 luglio 2020

La showgirl argentina a Ibiza in vacanza con il figlio Santiago e l'imprenditore campano

Rappresenta uno dei gossip dell'estate 2020 il nuovo amore nato tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore campano che da qualche settimana è al fianco della showgirl argentina. Questa settimana Chi, il magazine rosa diretto da Alfonso Signorini, ha beccato i due in vacanza a Ibiza dopo i fasti di Capri.

Nello specifico, l'ex di Stefano De Martino si è trasferita a Ibiza in compagnia degli amici e del figlio Santiago, dove il suo nuovo compagno l'ha raggiunta. Pare che i due stiano cercando di tenere più nascosta possibile la relazione: l'uomo si era recato da solo presso l'hotel per effettuare la relazione per poi andare da solo in spiaggia, con Belen e amici da un'altra parte. Solo la sera Gianmaria ha raggiunto a cena il gruppo, portando in braccio nientemeno che Santiago.

Chi tuttavia si aspetta scatti social su Instagram da parte della sudamericana resterà deluso in quanto per il momento Belen Rodriguez preferisce mantenere su questa vicenda un inaspettato low profile, probabilmente in quanto fresca di separazione da Stefano De Martino.