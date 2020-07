Laura Cremaschi: "Mi vergognavo di uscire di casa" (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Laura Cremaschi e Nicoletta Larini sostengono l'appello di Aurora Ramazzotti a mostrarsi sui social al naturale senza filtri

Dopo l'appello di Aurora Ramazzotti a mostrarsi, sui social, senza filtri e con le imperfezioni che rendono speciale ogni donna, Laura Cremaschi ha deciso di pubblicare, sul proprio account Instagram, una foto di un po' di tempo fa, che le ricorda un periodo assai difficile della sua vita, in cui il viso era ricoperto dall'acne.

La Bomber di 'Avanti un altro' ha voluto invitare tutte le proprie followers a non farsi abbattere dalle critiche degli haters:

"Queste foto risalgono a novembre 2015. E’ molto difficile per me pubblicare queste foto, anche doloroso. Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta! Oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema... con la cura giusta tutto sul risolve! Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia! Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone... comunque ringrazio il professor Fabrizi per il miracolo. Ps. Non ha Instagram e forse non leggerà mai questo messaggio, però mi ha cambiato la vita!"

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini e concorrente della prima edizione di 'Temptation Island Vip', ha raccolto l'appello dell'ex Bonas del programma di Paolo Bonolis, mostrando le imperfezioni della pelle sul viso:

"Ho preso coraggio e ho deciso di pubblicarla... Grazie a @cremaschina e al suo post, tanti di voi, criticano e criticano senza mai pesare le parole.. se c’è trucco è perché magari c’è qualcosa sotto... Anche io soffro per la mia pelle, ma allo stesso tempo ho la fortuna di non avere un grosso problema... Prima di parlare, prima di giudicare pensate sempre".