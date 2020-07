Antonella Elia, l'ex fidanzato Marco Senise: "Non ho risentimenti nei tuoi confronti"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

La lettera di Marco Senise all'ex fidanzata Antonella Elia

Marco Senise, ex fidanzato di Antonella Elia, ha indirizzato, negli scorsi giorni, una lunga lettera alla showgirl, (attualmente impegnata con il compagno Pietro Delle Piane nel viaggio dei sentimenti di 'Temptation Island'), sulle pagine del settimanale 'Di Più', perché, ad oggi, non riesce a capire i motivi che l'hanno spinta a rinnegarlo dopo diversi mesi d'amore. Ecco il suo lungo sfogo:

"E’ stata una simpatica passione di gioventù che hai etichettato pubblicamente come un errore e mi piacerebbe proprio chiederti il perché..."

Durante la partecipazione a 'Live non è la d'Urso', il conduttore aveva cercato, a distanza di anni, un confronto con la Elia ricevendo il benservito:

"La verità è che sei una donna lunatica..."

Il televenditore non accetta, ad oggi, il fatto che l'ex gieffina l'abbia etichettato come un errore e che non voglia sentire il suo nome nemmeno a distanza:

"E se un giorno dovesse finire con Pietro, il tuo attuale fidanzato, anche lui verrà marchiato come un errore?"

In realtà, la Elia, durante l'esperienza all'interno del villaggio delle fidanzate, ha sempre dichiarato che avrebbe sposato l'attore una volta terminato il programma:

"E’ stato un errore averti conosciuto? Per me no, e nemmeno per te... Comunque non ho risentimenti nei tuoi confronti..."

Arriverà, a favore di telecamere, il tanto atteso chiarimento?!