Mercedesz Henger: "Con mamma Eva non c'è alcun rapporto"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Ancora rapporti tesi tra Eva Henger e la figlia Mercedesz

Mercedesz Henger, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha rivelato in che rapporti è con la mamma Eva dopo i dissidi degli scorsi mesi. A 'Live non è la d'Urso', la padrona di casa ha cercato di sotterrare l'ascia di guerra tra la mamma e la figlia (particolarmente risentita per il fatto che, attraverso gli organi di stampa, sia stata diffusa la notizia che Riccardo Schicchi non è, in realtà, il padre biologico):

"Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia".

Le dichiarazioni dell'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" risalgono allo scorso dicembre quando, ospite, di 'Domenica Live', ha manifestato il desiderio di mettere a tacere questa storia che l'ha fatta particolarmente soffrire e che ha inclinato il legame con la famiglia d'origine:

Mercedesz: "Io ho un'idea su chi è stato. Deve essere una persona che conosco. A parere mio sono persone molto vicine. Non credo che sia vero che lo sapeva mezza Italia. Mia madre mi sta attaccando, mi fa molto male. Io tuttora, vedendo la reazione di mia mamma, non credo di aver sbagliato".

Ed una triste conclusione:

Mercedesz: "Non la voglio proprio vedere".