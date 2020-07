Giulia De Lellis su Aurora Ramazzotti: "Ha avuto il coraggio che a me è mancato" (video)

Di Claudia Cabrini lunedì 20 luglio 2020

L'influencer da 5 milioni di followers ha spiegato che Aurora Ramazzotti abbia avuto il coraggio che a lei era sempre mancato; quello di mostrarsi per quella che è.

Uno sfogo assolutamente a favore della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti quello condiviso sui suoi canali social, e in particolar modo su Instagram, dall'influencer Giulia De Lellis, che a proposito della questione acne ne sa qualcosa.

Come infatti ricorderete, soltanto ieri Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere una sua fotografia che la ritrae in primo piano, sorridente, con evidenti imperfezioni sulla pelle. A corredo, una didascalia commovente che vorrebbe ricordare a chiunque l'importanza di amarsi e di accettarsi per quel che si è, imperfezioni comprese - cosa sempre più difficile sui social network dove chiunque è alla strenua ricerca della perfezione, per quanto difficile e impossibile sembri.

A tal proposito, anche Giulia De Lellis ha quindi voluto intervenire per dire la sua, incensando Aurora e spiegando che la figlia di Eros abbia avuto il coraggio che a lei è più volte mancato in passato, quando soffriva gravemente di acne ma ancora si vergognava a mostrarlo pubblicamente. L'influencer da 5 milioni di followers ha anche aggiunto che abbia più volte tentato di sensibilizzare i suoi fan sul tema, ma che non ci sia mai realmente riuscita, probabilmente complice il mancato coraggio di mostrarsi senza trucco come fatto invece dalla giovane Ramazzotti.