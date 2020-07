Serena Enardu, crisi di pianto per il suo compleanno

Di Claudia Cabrini lunedì 20 luglio 2020

La ex fidanzata di Pago ieri ha compiuto 44 anni. Non sono passate inosservate le sue lacrime sui social network.

Una crisi di pianto passeggera ma altresì davvero preoccupante agli occhi di tutti i suoi fan quella mostrata da Serena Enardu in una serie di Instagram Story soltanto poche ore fa, e proprio per il giorno del suo compleanno. Sì, perché ieri 19 luglio Serena ha spento 44 candeline, ma non è passato inosservato tuttavia il suo sfogo su Instagram.

La ex fidanzata di Pago, con il quale ha ormai definitivamente interrotto i rapporti, avrebbe iniziato a piangere senza riuscire più a smettere, ma soltanto per l'emozione. A quanto pare, avrebbe ricevuto moltissimi auguri di buon compleanno, e questa ondata di affetto e di calore umano l'avrebbe particolarmente commossa. Complice il particolare momento che sta attraversando, Serena ha quindi ammesso di essersi sentita molto fragile, a tal punto da non aver saputo trattenere le lacrime:



"Ho ricevuto moltissimi messaggi di stima che credo anche di non meritarmi. Grazie veramente per farmi sentire così speciale, e grazie a tutte le persone che anche se non mi hanno mai vissuta un pochino mi conoscono. Grazie davvero".

Opinioni tuttavia discordanti in risposta. C'è chi continua a tifare per Serena e a credere alle emozioni che dimostra di provare, e chi invece la segna a dito e le scrive commenti poco carini, come: "Attrice nata" o, ancora, "Lacrime di coccodrillo". Dove starà la verità? Serena si sarà realmente commossa o, come dicono alcuni suoi followers, di lacrime non ne avrebbe versate assolutamente? A noi in ogni caso non resta che augurarle sinceramente buon compleanno!