Aurora Ramazzotti a Ogni mattina: "La perfezione non esiste"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Aurora Ramazzotti ad Ogni mattina dopo la scelta di pubblicare una foto su Instagram con i brufoli

Aurora Ramazzotti, ospite oggi, 20 luglio 2020, di 'Ogni mattina', il contenitore mattutino condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, è intervenuta per chiarire le motivazioni legate alla pubblicazione di un post in cui appare con i brufoli e senza filtri che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web:

"Non me l'aspettavo di ricevere tanta empatia da parte delle persone. In realtà, dovevo mandare la foto alla mia dermatologa. Poi l'ho guardata e ho detto: 'Sono carina. Perché mi devo fare un problema". Ho scelto di corredarla con un testo per far capire che siamo contornati, in questo mondo, da chi ci impedisce di essere noi stessi. Dobbiamo combattere tutto questo ma dobbiamo essere in tanti".

Il messaggio è stato condiviso e supportato da tanta gente comune ma anche da personaggi del mondo dello spettacolo come Giulia De Lellis e Tiziano Ferro ma anche dai genitori Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker, particolarmente orgogliosi della propria primogenita:

"Lo facciamo tutti, sono la prima ad essere . Cerco di portare un minimo di verità. Cioè una ragazza semplice che ha difetti come tutti. Questa cosa va valorizzata. Ci sono ragazzine che hanno difficoltà a pubblicare una foto, ad uscire di casa. Dobbiamo sradicare questo fenomeno".

Domani, l'inviata della trasmissione ha promesso di intervenire (da casa o in studio) per offrire la propria testimonianza diretta in materia di body shaming. In passato, infatti, è stata attaccata sui social per il suo aspetto fisico:

"La perfezione non esiste. Siamo belli per le nostre imperfezioni".