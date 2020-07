Nina Moric: "Belen Rodriguez è molto delusa"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

La pace tra Belen Rodriguez e Nina Moric dopo l'inaspettato incontro a Capri

Nina Moric, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha commentato la nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl croata, che sta vivendo un periodo molto felice dal punto di vista sentimentale accanto all'imprenditore, Vincenzo Chirico, ha fatto pace con la conduttrice di 'Tu si que vales' dopo anni turbolenti per via di Fabrizio Corona.

Un weekend a Capri sembra aver ristabilito l'armonia tra le due donne che si sono riscoperte, a distanza di anni, anche confidenti e molto solidali:

"Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica".

L'ormai ex moglie di Stefano De Martino, in questi giorni, tra una registrazione e l'altra (del talent show di Canale 5) si sta godendo un periodo di meritate vacanze (ad Ibiza) assieme al figlio Santiago e ai nuovi e vecchi amici. Nessuna traccia del nuovo presunto fidanzato Gianmaria Antinolfi che, dopo le foto al bacio pubblicate, la settimana scorsa dal settimanale 'Chi', sembra essere definitivamente scomparso dai radar. Sarà stato amore o una chimera?!