Uomini e Donne, Trono Over: Antonella Brini e Pietro Fizzotti stanno insieme?

Di Claudia Cabrini sabato 18 luglio 2020

Sarà vero amore tra Antonella e Pietro? E Gemma cosa dirà stavolta?

Si riaccende il gossip e guarda a caso c'è sempre di mezzo Gemma. Stiamo parlando delle ultime news a proposito del Trono Over di Uomini e Donne, e nello specifico del flirt che vorrebbe particolarmente vicini due ex del programma, tali Antonella Brini, dama del parterre femminile, e un ex corteggiatore della Galgani, Pietro Fizzotti.

I più affezionati al programma sapranno infatti che Gemma Galgani se la sia duramente presa - e non poche volte - con la "rivale" Antonella nel corso degli anni, proprio perché secondo Gemma Antonella era particolarmente abituata a rubarle i corteggiatori. Ora, anche per questo, la domanda è lecita; Antonella ha soffiato l'ennesimo corteggiatore a Gemma, nel corso di questa particolare ma comunque davvero bollente estate?

Sì, perché da quel che apprendiamo su Instagram sembra proprio che la bella Antonella Brini al momento stia trascorrendo delle splendide vacanze al mare, sull'isola di Ventotene, in compagnia di un cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, proprio Pietro Fizzotti, lo stesso che anche voi ricorderete essere uno degli ex corteggiatori di Gemma. L'indiscrezione arriva direttamente da una pagina di fan di Antonella, che poche ore fa ha pubblicato un tenero abbraccio e uno sguardo intriso di significati che vede coinvolti Antonella e Pietro, coi capelli mossi dal vento e la pelle abbronzata dal sole. La didascalia? "Questione di feeling", si legge. Cosa vorrà dire?

La guerra tra le due dame proseguirà? Oppure visto che ora Gemma sembrerebbe essere felicemente accompagnata dal suo giovanissimo Sirius, tra lei e Antonella tornerà a scorrere buon sangue?