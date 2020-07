Temptation Island 7, Ciavy e Valeria Liberati si sono lasciati (video)

giovedì 16 luglio 2020

Il falò di confronto di Valeria Liberati e Ciavy a Temptation Island 2020

Valeria Liberati, stasera, 16 luglio 2020, nel corso della terza puntata di 'Temptation Island', ha affrontato il falò di confronto immediato su richiesta del fidanzato Ciavy (Qui, il video):

Ciavy: "Hai fatto schifo. Non si può raccontare quello che hai fatto. Dopo solo un giorno e mezzo ti sei abbracciata un altro. Dove è la dignità di donna, il valore di donna, di te stessa. Hai fatto una figura di merda che non si può spiegare. Vieni qui che vuoi convivere, ti prendi e ti abbracci un altro. Tu non puoi presentarti così. Ti sei presenta in un modo sbagliato"

Valeria: "Mi stai trattando come uno zerbino da 4 anni. Dopo due ore ho visto un video che non eri più innamorato di me. Mi hai chiuso in casa di due anni. Non mi corteggi più. Mi hai messo le peggio corna".

Filippo Bisciglia è costretto ad intervenire per sedare gli animi.

Ciavy: "Qui ho avuto rispetto con te... Da anni fai cazzate e vieni a piangere e lo sai"

Valeria: "Mi tratti come una maggiordoma. Tu mi metti in competizioni con altre donne. L'hai sempre fatto. Mi hai fatto sentire piccola. Con lui mi sono sentita corteggiata, 'amata'. In questi sette giorni ho trovato il coraggio, mi amo".

Ciavy: "Io esco a testa alta. Finalmente sono passato dalla parte della ragione".

Valeria: "Mi sono sentita libera. Io piango perché ora so la risposta. Mi amo. Da oggi non sono più il tuo cagnolino. Non mi sono pentita di nulla".

I due ex fidanzati decidono di uscire dal programma da single.