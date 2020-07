Elisa Isoardi: "Sono single di testa. Matteo Salvini? Entrambi ingombranti l'una per l'altro"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 luglio 2020

Elisa Isoardi ancora single dopo la fine delle relazioni con Matteo Salvini e Alessandro Di Paolo

Elisa Isoardi, protagonista di una lunga intervista al settimanale 'Oggi', in edicola domani, torna a parlare della sua vita sentimentale dopo la chiusura de 'La Prova del cuoco' e l'insediamento a 'Check up' (e a 'Ballando con le stelle' in qualità di concorrente).

A proposito della partecipazione al talent show di Milly Carlucci che, salvo nuovi cambiamenti per l'emergenza Coronavirus, dovrebbe ripartire a settembre, la presentazione non nasconde la propria emozione: "Sarà una bella sfida perché sono un po’ rigidina, anzi un vero manico di scopa".

Ha confermato di non essere impegnata affettivamente: "Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto". Della relazione con Alessandro Di Paolo: "I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico". E di quella precedente con Matteo Salvini, di cui, si dice, sceglieva anche i calzini: "Credo sia naturale che una donna badi anche all'abbigliamento del proprio compagno… Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro". Infine, sulla sua bellezza dice: "Me ne dimentico spesso… Poi, certo, ringrazio mia madre e la genetica… Sexy? Io mi sento uomo, pensi un po’".