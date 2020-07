Alessandra Celentano e l'ex marito Angelo Trementozzi insieme su Instagram (foto)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 luglio 2020

I fan sognano il ritorno di fiamma tra Alessandra Celentano e l'ex marito Angelo Trementozzi

Negli scorsi giorni, Alessandra Celentano, inflessibile insegnante di 'Amici', ha postato una foto, su Instagram, con l'ex marito Angelo Trementozzi:

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha voluto vederci chiaro sulla questione. Si legge:

"La severa e temutissima professoressa di 'Amici', Alessandra Celentano è apparsa sui social con l'ex marito Angelo Trementozzi, maestro di karate: il matrimonio è durato sei anni e, nonostante la burrascosa chiusura, i fan sognano un ritorno di fiamma con l'uomo che le ha 'ammorbito' il cuore".

Qualche anno fa, ospite di 'Verissimo', la professoressa del talent show di Maria De Filippi aveva confermato la separazione dall'uomo più importante della sua vita, mantenendo, però, rapporti civili: "Io oggi non mi definisco zitella, ora sono single. Io e mio marito siamo rimasti in ottimi rapporti. Mi sono sposata abbastanza grande, non mi aspettavo la separazione. Ma allo stesso tempo sono molto fatalista, cerco di prendere il lato positivo delle cose che vanno come devono andare. Ho la fortuna di riuscire a stare bene da sola. Se succederà qualcosa di bello, bene, se no pazienza".