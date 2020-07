Uomini e Donne, Pamela Barretta: "Temo le delusioni d'amore"

Di Claudia Cabrini lunedì 13 luglio 2020

Pamela continuerebbe a sentirsi tutti i giorni con Giovanni, ma tra loro non sarebbe mai scoccata la scintilla...

Una preoccupazione che non le fa vivere serenamente le sue relazioni quella che angoscia in questi giorni Pamela Barretta, Uomini e Donne Over, la dama che, dopo il burrascoso addio al suo ex compagno Enzo Capo ha raccontato di non essere ancora pronta a vivere la sua vita da single.

Come spiegato dalla ragazza al Magazine di Uomini e Donne, infatti:



"Ho paura dell’ennesima delusione. Magari riuscissi a riaprire il mio cuore, non è facile ricominciare ad amare. Per ora è davvero complicato pensare di poter iniziare una relazione".

E ai fan che ancora le chiedono di come siano finite davvero le cose tra le e Giovanni, Pamela risponde:



"Giovanni è stato per me l'uomo giusto ma al momento sbagliato. Lui è serio, buono, presente. Mi sta molto vicino e le mie amiche lo adorano, ma purtroppo al cuore non si comanda".

La sua relazione con l'ex Enzo Capo avrebbe lasciato un segno indelebile, per ora, nella sua vita di tutti i giorni. Con Giovanni Pamela racconta di sentirsi ogni giorno, ma specifica che per il momento tra i due sarebbe solo amicizia. Come procederanno davvero le cose?