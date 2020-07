Jada Pinkett confessa a Will Smith di averlo tradito. Come? In diretta in tv

Di Giulio Pasqui lunedì 13 luglio 2020

Will Smith ha scoperto dalla moglie Jada Pinkett di essere stato tradito. Ecco la sua reazione.

Will Smith è stato tradito dalla moglie e l'ha scoperto in "diretta tv". Non poteva esserci "scoop" migliore per il programma che Jada Pinkett conduce su Facebook. Red Table Talk è il titolo del format. E durante l'ultima puntata c'era proprio l'attore di Hollywood. Così Jada Pinkett ha confessato al marito di averlo con August Alsina, un rapper conosciuto tramite il figlio Jaden.

Una settimana fa era stato proprio il rapper a fare la "spia" raccontando ai quattro venti di aver avuto un rapporto sessuale con la donna di 21 anni più grande di lui. Inizialmente Jada Pinkett aveva smentito categoriamente la notizia, ma quando si è trovata di fronte il marito non si è più nascosta. "Quindi hai avuto una relazione?", le ha chiesto Smith. "Sì, avevo solo bisogno di sentirmi bene (...) Eravamo separati in casa (...) Provavo molto dolore, ero distrutta. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa", è stata l'ammissione choc.

Il fatto è accaduto cinque anni fa, quando Alsina era stato ospitato a casa della coppia per un periodo. L'obiettivo era aiutare la salute mentale del ragazzo ("Era un ragazzo problematico che aveva bisogno di cure e attenzioni"). Nonostante l'importanza della notizia, Will Smith è stato comprensivo e ha ammesso di aver avuto delle responsabilità durante quel periood di crisi.