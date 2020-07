Ricciarelli, nuove parole d'affetto per Baudo: "Ora che ci sentiamo mi sembra di non essere più sola"

Di Massimo Falcioni lunedì 13 luglio 2020

Katia Ricciarelli torna a parlare di Pippo Baudo: "Ora che ci parlo, lo saluto e ci sentiamo mi sembra di non essere più sola"

Nuove parole d’affetto da parte di Katia Ricciarelli nei confronti di Pippo Baudo. Intervenuta a Viva Sanremo, trasmissione condotta da Pino Strabioli su Radio 2, la soprano ha avuto anche modo di dedicare un pensiero all’ex marito.

“Ora che ci parlo, lo saluto e ci sentiamo mi sembra di non essere più sola”, ha affermato la Ricciarelli. I due sono stati sposati per diciotto anni, con la separazione – burrascosa – arrivata nel 2004.

Non è la prima volta che l’artista, attualmente impegnata a Io e te, lancia messaggi al miele nei confronti del presentatore. Lo scorso gennaio, infatti, la Ricciarelli raccontò a Domenica In di aver rivisto Baudo all’Arena di Verona alla prima della Traviata. "Quella sera eravamo seduti ad un paio di poltrone di distanza e lui con me è stato davvero molto affettuoso”, confidò alla Venier. “Per questo lo ringrazio di cuore, soprattutto perché io voglio vivere serena. L'unica cosa che mi mancava oggi era la serenità, e la consapevolezza di avere un bel rapporto con il mio ex marito".