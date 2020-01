Domenica In, Katia Ricciarelli: "Pace fatta con Pippo Baudo. Ora sono serena"

Di Claudia Cabrini domenica 19 gennaio 2020

I due si sarebbero incontrati lo scorso autunno all'Arena di Verona. Da quel momento, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sarebbero riappacificati.

Sono stati sposati per ben 18 lunghi anni Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, ma tutti sappiamo che purtroppo i due non si fossero lasciati poi tanto pacificamente. Tra Katia e Pippo, infatti, i rapporti erano molto tesi e la cosa faceva soffrire moltissimo il soprano - che oggi a Domenica In ha voluto raccontarlo più che volentieri a Mara Venier:



"Diciotto anni di matrimonio sono veramente tanti. Ma sono molto felice di aver rivisto Pippo Baudo alla prima di Traviata, all'Arena di Verona, soltanto pochi mesi fa, e di aver scoperto con piacere che tra noi dopo 18 anni di matrimonio non sia cambiato niente. Ho scoperto che poi quando ci si rivede è come se ci si fosse lasciati ieri".

Una Katia Ricciarelli perciò molto serena, anche e soprattutto grazie al ritrovato rapporto con Pippo Baudo:



"Quella sera eravamo seduti ad un paio di poltrone di distanza all'Arena di Verona, e lui con me è stato davvero molto affettuoso. Per questo, lo ringrazio di cuore, soprattutto perché io voglio vivere serena. Mara, sai, io voglio vivere serena e so che dalla vita abbiamo avuto tutto, nel bene e nel male. L'unica cosa che mi mancava oggi era la serenità, e la consapevolezza di avere un bel rapporto con il mio ex marito".

Poi Katia si sbilancia, e spiega che purtroppo sa di aver a sua volta 'peccato' in passato:



"Credetemi; quando si sta male si diventa anche un po' cattivi. Anche per questo chiedo scusa a tutti per le cattiverie che so di poter aver fatto o detto in passato, ma vi assicuro che siano state dettate dalla sofferenza per il mancato buon rapporto con una persona che per me è stata importantissima come Pippo".

Insomma, dopo anni di difficoltà è ormai pace fatta tra Katia e Pippo, e la Ricciarelli a tal proposito conclude: "Non pretendevo molto, ma la consapevolezza di potergli fare una telefonata ogni tanto, cose così. Ora siamo tornati in buoni rapporti e io gliene sono molto grata davvero".