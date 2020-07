Alberto Cafarchia: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Ivan Buratti giovedì 9 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Alberto Cafarchia

Alberto Cafarchia, chi è il tentatore di Temptation Island 2020? Scopriamo insieme curiosità, gossip e dettagli sulla vita privata del concorrente della nuova edizione di Temptation Island, il reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Alberto Cafarchia ha 29 anni, è nato a Bari, ma è solito viaggiare in tutta Italia per lavoro. Laureato in Economia alla Sapienza di Roma, nel 2018 ha partecipato al concorso di bellezza Mister Italia. Lo scorso anno, invece, ha preso parte a Uomini e donne come corteggiatore. Da poco meno di un anno lavora come impiegato presso Honda Store. A Uomini e Donne Magazine, ha rivelato di avere avuto occasione di relazionarsi e avere storie d'amore con donne anche più grandi di lui, anche già madri. Di lui dice di essere uno di quegli uomini che in amore danno tutto di loro all'altro. Dal carattere introverso, tuttavia riesce a sciogliersi e lasciarsi andare con un po' di confidenza.

Si definisce un vero e proprio principe azzurro, pronto a soddisfare tutti i desideri della persona che riesce a conquistarlo. Per seguire Alberto Cafarchia su Instagram, ecco il link per il suo profilo, che attualmente conta 600 follower.