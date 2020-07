Gianmarco Onestini: "Ho chiuso col passato ma ho voglia di tornare ad innamorarmi"

Di Fabio Morasca mercoledì 8 luglio 2020

Gianmarco Onestini è stato intervistato da Novella 2000.

Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini che ha ottenuto un ottimo successo in Spagna grazie ai reality Gran Hermano Vip e El tiempo del descuento, è pronto per una nuova storia d'amore dopo la turbolenta relazione con Adara Molinero che si è chiusa, televisivamente parlando, con un acceso confronto nel programma Sábado Deluxe dove, stando al sito Isa e Chia, i due ex fidanzati se ne sono detti di tutti i colori (Adara Molinaro, tra le altre cose, ha anche accusato Gianmarco di non aver mai raggiunto l'orgasmo con lui!).

Gianmarco Onestini, intervistato da Novella 2000, come già anticipato, ha dichiarato di essere pronto per innamorarsi di nuovo, aggiungendo, però, di essere ancora single al momento:

Anche se ho chiuso definitamente col passato, al momento il mio cuore non batte per nessuna, ma sono sereno e aperto all’amore. Spero che il futuro mi riservi molto presto una bella sorpresa perché ho davvero una grande voglia di tornare ad innamorarmi.

In attesa dell'amore, in questi mesi Gianmarco Onestini ha lavorato al suo esordio nel mondo della musica con la pubblicazione del suo primo singolo ufficiale, già ben accolto in Spagna, intitolato Maracanà: