Anna Tatangelo: ecco in che rapporti è rimasta con Gigi d'Alessio

Di Marco Salaris domenica 5 luglio 2020

La nuova vita della cantante, la relazione passata e il cambio look.

Tempo di rivoluzione per Anna Tatangelo. E' una nuova vita quella che si presenta davanti alla cantante di Sora classe 1987. La fine della storia con Gigi d'Alessio ha dato il via ad un periodo di cambio pelle. Un nuovo percorso di vita con un taglio di capelli sbarazzino, biondo. Un look moderno, come Anna ha sempre voluto portare. E tanta nuova musica da pubblicare, da venerdì è in rotazione il suo nuovo singolo Guapo con il rapper napoletano Geolier.

Insomma la nuova Anna Tatangelo ha voglia di riscoprirsi dopo un periodo passato con le luci dei riflettori abbassati sul lavoro e in un'intervista al Corriere della Sera ha lasciato intendere il grande lavoro fatto su se stessa:

Una voglia di cambiamento radicale per me, mora per eccellenza, poteva essere solo diventare bionda. Già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si vede che qualcosa dentro si stava muovendo. Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore.

L'attenzione sul fronte sentimentale però è stata sempre molto alta. La storia con Gigi d'Alessio è ufficialmente terminata senza ripensamenti, ma in quali rapporti sono rimasti i due? Tanti se lo chiedono, la cantante così risponde:

Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare

.

All'orizzonte adesso c'è solo voglia di concentrarsi nel lavoro e godersi i nuovi progetti. L'amore può attendere.