Temptation Island 2020, Manila e Lorenzo: "Non siamo gelosi ma..."

Di Claudia Cabrini venerdì 3 luglio 2020

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie di Temptation Island 2020. Sono molto affiatati, ma mai dire mai...

Dicono di aver voluto partecipare al reality soprattutto per assecondare la loro curiosità, e sottolineano inoltre di non essere particolarmente gelosi l'uno dell'altra ma di essere certi che alcuni atteggiamenti potrebbero infastidire. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, coppia vip di Temptation Island, ricominciato proprio ieri con la sua nuova edizione su Canale 5, e che al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato di come affronterà il percorso all'interno del gioco.

Manila e Lorenzo, dopo tanti anni insieme, vorrebbero quindi mettere alla prova il proprio rapporto perché, spiega Manila, "Non esiste donna che almeno una volta non abbia desiderato trasformarsi in una piccola mosca per seguire l'altro".

Tra le cose che potrebbero infastidire la coppia, sicuramente le carinerie e i nomignoli di Manila nei confronti di qualche single, e viceversa di Lorenzo nei confronti di qualche ragazza. Manila, infatti, spiega:



"Sicuramente mi infastidirebbe sentire Lorenzo chiamare "tesoro" qualche ragazza. Più che i gesti però mi preoccupano gli sguardi. Con le parole si può fingere, ma con gli occhi no - nemmeno se sei un attore da Oscar".

Dal canto suo, Lorenzo aggiunge:



"Mi darebbe molto fastidio se Manila dovesse dare troppa confidenza a qualche ragazzo. Spero che lei però non travisi il mio atteggiamento. Sono un galantuomo, amo le donne perciò essere scortese mi risulta difficile".

Come proseguiranno le cose tra i due all'interno del reality? Al momento, sembrano veramente una coppia molto affiata, molto consolidata e assai elegante.