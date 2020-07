Alessandro Graziani attacca Davide Basolo su Instagram, il botta e risposta (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 2 luglio 2020

I due ex corteggiatori si punzecchiano sui social, il risultato è un nuovo scontro a colpi di stories.

Ci risiamo. Uomini e Donne è terminato ormai circa un mese fa, ma le diatribe fra corteggiatori non sono mica finite là! Come ormai ben sappiamo l'infinito trono turbolento di Giovanna Abate non ha visto solo Alessandro Graziani e Sammy Hassan a contendersi il cuore dell'ex tronista, ma di mezzo, durante il periodo in cui la trasmissione di Maria de Filippi ha rivoluzionato il suo format, è spuntato anche l'Alchimista alias Davide Basolo.

Al ritorno in studio, e quindi nelle puntate in cui i 3 corteggiatori si sono incrociati, sono immediatamente scattate le scintille l'uno contro l'altro. Se ora Giovanna e Sammy stanno attraversando la prima vera crisi a poco tempo di distanza dalla scelta, Alessandro e Davide non solo si ritrovano con un pugno di mosche in mano, ma continuano a litigare tramite i social.

Non è certo una novità che i due non si siano presi in simpatia, stavolta a buttare benzina sul fuoco ci pensa un commento lasciato da un'utente su Instagram nella quale, oltre a fare i complimenti al bell'Alchimista, dice la sua criticando il comportamento di Sammy nei confronti di Giovanna. Alessandro quindi è intervenuto a gamba tesa con un secco "C'è chi è peggio fidati" accompagnato dall'emoticon di una maschera, facilmente riconducibile alla famosa identità nascosta da Basolo prima di svelarsi.

Davide quindi ha preso il suo telefono in mano evidentemente stizzito dalle parole dell'ex corteggiatore e, senza nominarlo, replica:



Ci sono persone che continuano a parlare di me da mesi senza che io abbia mai pronunciato il loro nome... Beh se non è invidia questa non so davvero cos'altro pensare...

Pronta la controreplica di Alessandro in 30 secondi dal suo profilo Instagram

Credo che se una persona deve esprimere un giudizio verso un'altra, lo deve fare anche in modo intelligente perché la Liguria è piccola e le cose si vengono a sapere. Quindi, detto questo a me non me ne frega niente. Invidia? Non la provo assolutamente per nessuno, tanto meno per certe persone. Quindi, peace and love.

Il botta e risposta termina però con una citazione de Le tasche piene di sassi di Jovanotti rilanciata da Davide come la stoccata decisiva: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria".

La battaglia sui social proseguirà?