Antonio Martello: chi è il fidanzato di Annamaria di Temptation Island 2020

Di Ivan Buratti giovedì 2 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Antonio Martello.

Antonio Martello è uno dei partecipanti della settima edizione di Temptation Island, il reality dell'estate prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, in prima serata, dal 2 luglio 2020.

Chi è Antonio Martello? Nato il 14 agosto 1986, Antonio Martello compierà nel 2020 34 anni. È fidanzato con Annamaria da due anni e mezzo, mentre sono circa dieci gli anni che lo separano dalla sua compagna, di 43 anni. Rider per una compagnia di food delivery, Antonio Martello, figlio di Nunzia e Salvatore, ha un fratello di nome Michele. Dopo aver lavorato come comparsa e modello, ora si è affermato nel mondo della ristorazione. Padre di Karol, nata nel 2017 da una precedente relazione, ha due certezze nella vita, come dichiarato nel video di presentazione di Temptation Island:



Di due cose sono sicuro: uno che sono napoletano, due che mi piacciono le donne.

Se Annamaria ha qualche dubbio sulla fedeltà del compagno, forse anche a causa di qualche errore del passato, Antonio pare piuttosto certo del sentimento che nutre per la donna:



Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole.