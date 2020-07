Annamaria: chi è la fidanzata di Antonio Martello di Temptation Island 2020

Di Ivan Buratti giovedì 2 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Annamaria.

Annamaria è una delle partecipanti della settima edizione di Temptation Island, il reality dell'estate prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, in prima serata, dal 2 luglio 2020. Di Annamaria non conosciamo ancora molto, solo quello che è emerso dai social ufficiali della trasmissione e dalle schede di Tv, Sorrisi e Canzoni.

Annamaria parteciperà a Temptation Island in compagnia del compagno Antonio. La donna ha 43 anni, viene dalla Campania ed è fidanzata da due anni e mezzo con Antonio, di dieci anni più piccolo. Segretaria di azienda, partecipa al reality con un'intenzione ben chiara: capire se valga la pena investire il proprio tempo con l'uomo, tanto più giovane, di cui ancora non si fida ciecamente. Il timore di Annamaria nasce anche dal fatto che in passato ha già vissuto una crisi coniugale, che l'ha portata a separarsi dal marito. Con un matrimonio fallito alle spalle, Annamaria parla così del rapporto con Antonio:



Lo perdono sempre perché ho paura di rimanere da sola. Io voglio capire se Antonio è la persona è adatta per me non per l'età, ma per l'immaturità che mi ha dimostrato fino ad adesso.

Bionda, sorriso smagliante, saprà dimenticare definitivamente gli errori di gioventù di Antonio?