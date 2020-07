Antonella Elia: chi è la fidanzata di Pietro Delle Piane di Temptation Island 2020

Di Claudia Cabrini giovedì 2 luglio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Antonella Elia

Ci sarà anche Antonella Elia con il fidanzato Pietro Delle Piane nel cast di Temptation Island, in partenza questa sera su Canale 5. Antonella, reduce dall'esperienza del Grande Fratello VIP dove per la prima volta è uscita allo scoperto in tv con il fidanzato, è ora pronta a confrontarsi con un nuovo reality e con una nuova esperienza che sicuramente metterà a dura prova non solo il suo temperamento ma anche il rapporto che ha con il compagno.

Originaria di Torino, Antonella Elia è nata il 1° novembre del 1963, dall'amore tra mamma e papà. La sua infanzia tuttavia è piuttosto complicata. Dopo aver perso la sua mamma quando aveva soltanto 1 anno e mezzo (di lei infatti Antonella racconta di non conservare alcun ricordo), la Elia verrà cresciuta dai nonni materni fino all'età di 6 anni, prima che il papà Enrico la porti via con sé senza farglieli rivedere per molto tempo. Qualche anno dopo, quando Antonella aveva solo 9 anni, il papà si risposerà con quella che di fatto oggi Antonella considera una madre; Paola - signora anche comparsa al Grande Fratello per recapitare una commovente lettera ad Antonella, nella quale le dichiarava tutto il suo affetto.

Come raccontato a più riprese dalla stessa Antonella Elia durante il suo percorso nella casa più spiata d'Italia,



"Della mia vera mamma non ho ricordi, se n’è andata che avevo un anno e mezzo e di lei non ricordo nulla. […] Dopo la sua morte, per 6 anni ho vissuto con la nonna e il nonno materni, e mia nonna era diventata mia mamma in quei sei anni. Però mio padre decise di portarmi via, e i miei nonni non li ho più rivisti per anni. [...] Paola è stata una mamma fantastica. Ogni tanto mio papà mi portava a conoscere qualche fidanzata e un giorno è arrivato a casa con Paola, una donna bellissima in minigonna a pieghe nere, tacchi alti neri, e capelli rossi come il fuoco. Appena l’ho vista mi sono innamorata, e quando mio padre mi ha chiesto se mi piaceva gli ho risposto di sposarla. Ero orgogliosa di chiamarla mamma, finalmente avevo una mamma anche io".

La carriera di Antonella incomincia già negli anni '80, quando diventerà il volto di diversi spot pubblicitari. Il successo però arriva per lei agli inizi degli anni '90, prima come soubrette de La Corrida al fianco del grande Corrado, poi a Non è la Rai, proseguendo e avanzando in televisione fino ad oggi. La ricordiamo al fianco di Mike Bongiorno in diversi suoi quiz e varietà, e specialmente a La ruota della fortuna.

Dopo un periodo di stop televisivo, Antonella Elia torna alla ribalta agli inizi degli anni 2000 grazie all'approdo dei reality. Partecipa a L'Isola dei Famosi nel 2002 prima di tornarci anche nel 2012, anno nel quale vincerà il Reality. Nel 2017 concorrerà a Pechino Express formando con Jill Cooper la coppia de Le Caporali, nel 2018 sarà una delle concorrenti di Tale e Quale Show, mentre quest'anno l'abbiamo rivista al Grande Fratello VIP.

Da poco più di un anno, Antonella Elia fa coppia fissa con Pietro Delle Piane. I due parteciperanno, a partire da questa sera, su Canale 5, alla nuova edizione di Temptation Island, e dalle prime indiscrezioni sembra che già dal loro primo giorno da separati tra loro sarà crisi profonda.