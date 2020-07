Ciavy: chi è il fidanzato di Valeria Liberati di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso giovedì 2 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Ciavy, il fidanzato di Valeria Liberati di Temptation Island 2020

All'anagrafe è Andrea Maliokapis, ma i telespettatori di Temptation Island lo conoscono come Ciavy, il fidanzato di Valeria Liberati. La coppia è tra i partecipanti dell'edizione del docureality condotto da Filippo Bisciglia che in via straordinaria stavolta mette insieme famosi e non famosi.

Ciavy ha 35 anni, è di Ladispoli e nella vita è un pr, ovvero si occupa di organizzazione di eventi, operando soprattutto nella zona Eur. Nel corso delle sue serate ha ospitato Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, reduci da Uomini e Donne, prima che la coppia scoppiasse.

Il ragazzo è fidanzato con Valeria Liberati da quattro anni, ma non convivono. Il ragazzo ha dichiarato:



"Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me, anche se ho più paura di me stesso dal momento che mi conosco".

La ragazza, che vive a Roma con i genitori e ha una bimba di 10 anni, dichiara:



"Ci siamo conosciuti 10 anni fa. Prima eravamo amici, dopo qualche anno ci siamo fidanzati. Adesso ho quasi 30 anni e dopo tanto tempo insieme, vorrei andare a convivere, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto".

Foto: account Instagram Ciavy