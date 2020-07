Manila Nazzaro: chi è la fidanzata di Lorenzo Amoruso di Temptation Island 2020

Manila Nazzaro è una delle partecipanti della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, in prima serata, dal 2 luglio.

La conduttrice, attrice ed ex modella foggiana, vincitrice dell'edizione 1999 di Miss Italia, e il compagno Lorenzo Amoruso, ex calciatore, formano una delle sei coppie che prenderanno parte a questa edizione.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno insieme da circa tre anni.

Nel video di presentazione, andato in onda durante le ultime settimane, Manila Nazzaro ha svelato quali sono le sue aspettative:

Nella vita sentimentale di Manila Nazzaro, troviamo anche un altro calciatore. Si tratta di Francesco Cozza, con cui la Nazzaro è stata sposata dal 2005 al 2017 e da cui ha avuto due figli: Francesco Pio, che oggi ha 14 anni, e Nicolas, che ne ha 9.

In un'intervista concessa al settimanale Diva e Donna, Manila Nazzaro ha parlato della burrascosa separazione con l'ex marito con le seguenti dichiarazioni:

Ho scoperto su Instagram che aveva un'altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all'esistenza di un'altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po' di sincerità.