Il marito di Mara Maionchi su Facebook: "Su Rai1 ci sono un sacco di gay". Lei: "Che cazz* dici!"

Di Massimo Galanto martedì 30 giugno 2020

La Maionchi non sembra aver apprezzato l'uscita di Alberto Salerno: "Ti tolgo i social!"

Il marito di Mara Maionchi, Alberto Salerno, noto paroliere e produttore discografico, su Facebook ha lanciato una provocazione che sta rimbalzando sui social:

Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?

Salerno non ha spiegato a chi fosse riferita precisamente la sua esternazione (scritta mentre "stavo guardando Diaco", ossia il programma Io e te), ma rispondendo ai commenti di alcuni utenti, ha aggiunto frasi tipo "e poi dicono che la lobby gay non esiste" e ha affermato di concordare con chi scrive "da gay ti posso dire che sono macchiette fastidiose". Col passare dei minuti (e col montare del caso), Salerno ha precisato che "il mio non era un post in senso dispregiativo" e che "probabilmente ho sbagliato io se sono stato frainteso".

Il commento definitivo (!) è arrivato dalla moglie Mara Maionchi, che su Twitter lo ha bruscamente rimproverato:

Ma cosa cazz* dici, ti tolgo i social!