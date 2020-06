Pago: "Mi hanno derubato. Magari quel portafoglio servirà a qualcuno per mangiare..." (video)

Di Giulio Pasqui martedì 30 giugno 2020

"Bella Milano eh, però succede anche questo". Disavvetura milanese per Pago. Questa mattina il cantautore ha trovato il finestrino della sua auto spaccato: i malviventi ne hanno approfittato per rubare gli oggetti incustodici, tra cui un portafoglio marchiato Gucci con documenti, pochi contatti e bancomat e carta di credito. "Non mi importa dei pochi soldi o del portafogli. Basta che mi restituiscano i documenti", ha raccontato lui a Giornalettismo.

Sui social, poi, ha aggiunto:

"I problemi veri sono altri. Magari quel portafoglio che mi hanno rubato, che poi non c'avevo niente dentro, servirà a qualcuno per magnare o per bene. Che Dio li benedica".

Continua il "periodo no" del cantante, dopo la fine della storia con Serena Enardu. "In questo momento, mi sto concentrando sulla mia carriera e sulla mia vita personale, che ha preso scossoni non da poco", aveva raccontato qualche settimana fa al settimanale Chi.