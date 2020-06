Temptation Island 2020: curiosità su Antonio Martello e Annamaria

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Vita privata, curiosità su Antonio Martello e la fidanzata Annamaria nuova coppia di Temptation Island 2020

Antonio Martello e la fidanzata Annamaria sono i protagonisti della nuova stagione di 'Temptation Island', in partenza, giovedì 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Il settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha fornito dettagli e curiosità della coppia.

Lui ha 33 anni ed è un rider per una compagnia di food delivery. Ha una bambina di 3 anni avuta da una precedente relazione. Lei 43 ed è una segretaria in un'azienda. Vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. La donna ha forti dubbi sul futuro assieme perché, in passato, il ragazzo si è lasciato andare ad alcune 'marachelle'.

La fidanzata vuole scoprire se vale la pena investire del tempo con un ragazzo più giovane di cui non si fida, però, al 100%.

Antonio: "Partecipo per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l'uomo che vuole".