Stefano De Martino, flirt con una conduttrice? La smentita a Made in Sud

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Stefano De Martino, a Made in Sud, smentisce il flirt con una conduttrice famosa

Ieri sera, in prima serata, su Rai2, è andata la terza puntata di 'Made in sud' che, dopo le collocazioni del martedì e del giovedì, sembra aver ritrovato il proprio spazio originario al lunedì. Stefano De Martino, ancora una volta, è stato protagonista di un divertente sketch di Peppe Iodice. Il comico ha dato al padrone di casa un vero e proprio assist per smentire uno dei tanti gossip che riguardano la sua vita privata dopo l'ennesima (e definitiva?!) rottura dalla moglie Belen Rodriguez. Solo qualche giorno fa, l'ex ballerino di 'Amici' è stato protagonista di un presunto (e mai confermato) interessamento da parte di una conduttrice più matura.

Solo qualche ora fa, quindi, il conduttore ha avuto la possibilità di smentire, in chiave ironica, questa suggestione di inizio estate:

Iodice: "Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare... ma davvero ti piacciono le vecchiarelle? Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su...".

De Martino: "Sono fake news, tu non devi leggere il web".

De Martino, in questo momento, ha l'unica volontà di concentrarsi sul lavoro (in attesa di conoscere il proprio futuro televisivo nella prossima stagione) mettendo da parte qualsiasi appendice rosa nella sua vita. Sarà questa la strada giusta per proseguire la scalata al successo?