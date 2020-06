Giulia De Lellis ed Andrea Damante: weekend a Capri (foto e video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Il weekend d'amore a Capri di Giulia De Lellis ed Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante, lo scorso weekend, si sono voluti regalare un weekend romantico a Capri. I Damellis hanno deliziato i propri seguaci su Instagram con una serie di Stories che hanno perfettamente rappresentato lo spirito della vacanza. Dediche d'amore, balletti sulla yatch, momenti di pura spensieratezza, spese pazze nei suggestivi vicoli della città hanno mandato letteralmente in visibilio i fan.

"Ragazzi, non venite mai a Capri se la vostra fidanzata o moglie è appassionata di shopping. E’ una vacanza buttata. Grande polemica".

Qualcuno, però, ha storto il naso perché ha notato che, in un noto locale (al chiuso) dell'isola, l'influencer e il compagno hanno mostrato immagini in cui non è stata rispettata la distanza minimo di sicurezza (e l'uso obbligatorio della mascherina in spazi affollati).

La coppia, poi, è tornata a Milano, alla vita di tutti i giorni, con un volo privato.